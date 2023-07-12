Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde ziyaretçi yoğunluğu

Kapalı bulunduğu dönem sürecinde açılması yönünde kendilerine fazlaca talep geldiğini vurgulayan Süren, şöyle konuştu:



"Gelen bu yoğun talep karşısında restore çalışmaları başladığı dönemde 6-7 ay tarihi yapıyı açık tutmuştuk. Daha sonrasında çalışmaların tamamlandığı bazı bölümleri ziyarete açmak istemiştik ama teknik olarak bu mümkün olmadığından talebi karşılayamamıştık. Kesin kabulün yapılmasıyla geçtiğimiz günlerde ziyarete açmış olduk. Açar açmaz da özellikle sanat sokağı olmak üzere yoğun ziyaretçi akınına uğradı. Biletli olmadığı için sayı belirtmek zor ama bayram tatilinin ikinci gününden itibaren yoğunluk devam ediyor."​​​​​​​