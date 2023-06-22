Sinop'ta Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen mozaik bulundu

"EŞİNE BENZERİNE ENDER RASTLANABİLECEK ÖNEMLİ BİR BULGU"

Süren sözlerine "Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim üyesi Profesör Gülgün Köroğlu'ndan aldığımız bilgiye göre ortaya çıkan çakıl taşı mozaikleri zengin bir ailenin yemek odasına ait olduğu düşünülüyor. Bu mozaikler milattan önce 4'üncü yüzyılda Helenistik dönemde, Sinop’un ne kadar önemli bir ticaret şehri olduğunu, dini bakımdan önemli bir şehir olduğunu, yerleşim bakımından ne kadar önemli bir şehir olduğunu göstermesi açısından önemli. Bu mozaik figürleri dini motifler, konut motifleri ve diğer bölümlerde kullanılan motifler olmak üzere değişkenlik gösterebiliyor. Çakıl taşı mozaiği dediğimiz bu mozaikler, Türkiye’de benzeri olmayan dünyada belki eşine benzerine ender rastlanabilecek önemli bir bulgu" diye devam etti.

