Sis Dağı Yaylası'nda sonbahar güzelliği
Trabzon ve Giresun sınırında yer alan sonbahar tüm renkleriyle yaşanıyor.
Karadeniz Bölgesi'nin sahile en yakın zirvelerinden biri olan Trabzon'un Şalpazarı ilçesi ile Giresun'un Eynesil ilçesi sakinleri tarafından yoğun olarak kullanılan 2 bin 182 metre yüksekteki Sis Dağı Yaylası ve yayla içerisindeki Sandık Gölü Şelalesi sonbaharın tüm renklerini bünyesinde barındırıyor.
Kasım ayına girdiğimiz şu günlerde yayla sonbaharın göz alıcı bütün renklerini bünyesinde barındırıyor.
Yeşil, turuncu ve mor renkleri ile görsel bir şölen sunan yayla içerisinde süzülen derenin beslediği Sandık Gölü ve Şelalesi ise yaylaya bambaşka bir hava katıyor.
Yayla her ne kadar zihinlerde yoğun ve çarpık yapılaşmasıyla yer etse de her mevsim farklı bir güzellik ile ziyaretçilerini ağırlıyor.
