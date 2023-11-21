Sivas'ın mağara apartmanları ziyaretçilerini ağırlıyor

Kaya mağaralarının bulunduğu, tarihi zenginlikleri ve doğal güzellikleri ile öne çıkan Sivas'ın Gürün ilçesi, Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden birisi olarak dikkati çekiyor.



Dağ yamacında yan yana ve alt alta sıralanan Gürün'deki kaya mağaraları 3 ve 5 katlı ilkel bir apartman görüntüsünü andırıyor. Kayaçların kolay aşınabilmesi özelliği nedeniyle Hititlerin bu mağaraları işleyerek katlı yapı görünümüne kavuşturdukları tahmin ediliyor.

4 BİN YIL ÖNCESİNE UZANIYOR

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, kaya mağaraların yaklaşık 4 bin yıllık geçmişe sahip olduğunu söyledi.



Mağaraların Hititler dönemine giden bir tarihçesinin olduğunu belirten Çiftçi, "Hem bu mağaralar hem de Şuğul Kanyonu'ndaki Hititlerden kalma kitabelerle biz bu tarihe ulaşıyoruz" dedi.



Çiftçi, insanların o dönem mağaralarda yaşadığını dile getirerek, "Bugün kat kat binalar dikiyoruz, oteller yapıyoruz. Zamanın evleri ve otelleri burasıymış. O günün şartlarını kafamızda biraz canlandırdığımız zaman en doğal yaşam yeri bu mağaralarmış" diye konuştu.