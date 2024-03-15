Sivas'ta 1000 yıllık Selçuklu halısı müzede sergileniyor

İPLİKLERİN YAŞINDAN HALININ YAŞI ANLAŞILIYOR

Deveci, müzede sergilenen halılar içinde bu halının en eski tarihe sahip olduğunu bildirerek, şunları kaydetti:



"Sivas Kongresi yapılırken de kongre salonunun bütün duvarları hem ses yalıtımı açısından hem de görsel amaçlı halılarla kaplanmış. Burada da o halılarımızın birer örneklerini sergileyerek ziyaretçilerimizin beğenisine sunuyoruz. Yeni oluşturduğumuz odamız ziyaretçilerden yoğun talep görüyor. Envanter kayıtlarımızda ve uzmanlarımız tarafından incelenmesinde ipliklerin belirli bir yaşı var. Nasıl ağaçlardaki budaklardan yaşları belirleniyorsa halılarda da dokumalardan ve iplik üzerindeki inceleme neticesinde bize ne kadar yaşta olduğunu gösterebiliyor."

"HER HALININ TARİHİ GEÇMİŞİ VAR"



Halı seksiyonu odasında 62 eser bulunduğunu anlatan Deveci, şöyle devam etti:



"Bu 62 eseri gelen ziyaretçilerimiz tüm detaylarıyla inceliyor. Her halının bir tarihi geçmişi var. Halıyı dokuyan kişi o anki ruh halinden veya içerisinde bulunduğu sosyal durumdan kaynaklanarak bütün zihnini o halıya yansıtmaktadır. Sivas halılarının tamamı yündür ve kök boya ile yapılmıştır. Yapılan desenlerde de İran ağırlıklı desenler, bitkisel motifli desenler görülmekte. Sivas halılarında en çok bordo ve mavi ağırlıklı renklere önem verilmiştir. Bir de geometrik şekillere daha çok önem verilir. Bitki ve hayvan figürlü halılar Sivas halılarında nadir de olsa görülmektedir."



Sergi salonunda aynı zamanda tarihi öneme sahip Gürün şallarından 14'ünü de sergilediklerini aktaran Deveci, "Gürün şalları zamanında dünyanın en ünlü şalları olarak bilinir. Desen olarak İran ve Hint kumaşlarından örnek alınmış." ifadesini kullandı.