Sivas'ta Savaş Atları Müzesi’ni 600 bin kişi ziyaret etti

“ÖZELLİKLE HAFTA SONLARI YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR”



Süvarilerin dönemsel olarak giydiği zırhları birebir canlandırmalarla sergilediklerini dile getiren Vergi, şunları kaydetti:



“Savaşta kullanılan ve atın ihtiyacı olan yardımcı malzemeleri sergiliyoruz. Birinci galeride Fatih Sultan Mehmet ve atı Küheylan, Abdülhamid Han ve atı Ferhan, Mustafa Kemal Atatürk ve atı Sakarya’yı üç boyutlu dekoratif canlandırmalarla ziyaretçilerimize sunuyoruz. İkinci galeride ise buranın tarihçesi, Anadolu’da bulunan yurt ocakları ve savaşa hazırlık oyunları ile atlı spor oyunları, at yarışları hakkında bilgi verdiğimiz dekorlar mevcut.”

Müzenin, tarihi bir binada kurulmasından dolayı yoğun ilgi gördüğünü vurgulayan Vergi, “Müzemiz açıldığı tarihten itibaren 600 bine yakın ziyaretçi ağırladı. Yaz sezonunda bulunmamız nedeniyle özellikle hafta sonları çok yoğun ilgi görüyor. Özellikle hükümdarlarımızın, Mustafa Kemal Atatürk’ün silikon heykellerine insanlar daha çok ilgi gösteriyor” ifadelerini kullandı.