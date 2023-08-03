Sivas'taki "Anadolu Duvarı" turizme kazandırılacak. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, bölgede incelemelerde bulunarak, Diş Kayalıkları ile ilgili akademik çalışma yürüten Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek ve beraberindeki öğretim görevlilerinden bilgi aldı.



Şimşek, Diş Kayalıkları'nın keşfedilmeyen, fazla gün yüzüne çıkarılmamış ve saklı kalmış çok önemli jeolojik yeryüzü şekli olduğunu aktardı.



Jeomorfosit özelliği taşıyan bölgenin Çin Seddi'ni andırdığını vurgulayan Şimşek, "Burası yaklaşık 5 kilometre uzunluğa sahip. Biz buraya Anadolu Duvarı diyoruz, yöresel tabiriyle Diş Kayalıkları deniyor. Amacımız öncelikle bu önemli dünya mirasını korumak ve bizden sonraki nesillere aktarmak" değerlendirmesini yaptı.