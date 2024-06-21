Sivas'taki Gök Medrese kapsamlı restorasyonun ardından ziyaret açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılan restorasyon çalışmalarının ardından yenilenen yüzüyle ziyaretçilerini ağırlayan Gök Medrese'de, Şemsi Sivasi Türbesi'nden alınan dokuma hırka, el yazması eserler, hat levhalar, madeni eserler, Sivas yöresine ait dokuma halı ve kilimler, Divriği Ulu Cami'ye ait çini küre ile restorasyon sırasında araştırma kazılarında bulunan çini parçaları, ardıç kazıklar sergileniyor.



Sergilenmeyen halı ve kilimlere ait görseller ve kısa bilgiler ise dijital olarak ziyaretçilere aktarılıyor.



Bilgilendirme panolarında çoğunlukla vakfiyeden alınan bilgiler doğrultusunda Gök Medrese'de günlük yaşam, çalışanlar ve görevleri, Sivas'ta bulunan alimlerle ilgili bilgiler, seyyahların Sivas'a ait yorumları, İslam medeniyetinde eğitim gibi konular yer alıyor.

RESTORASYON 7 YIL SÜRDÜ Gök Medrese Vakıf Müzesi Müze Araştırmacısı Burcu Saldıran, Gök Medrese'nin bilinen tarihinde ilk onarımını 1823 yılında gördüğünü söyledi.



Tarihi yapının 2010 yılında Koruma Kurulu'nca müze statüsü kazandığını belirten Saldıran, daha sonra kapsamlı bir restorasyon sürecinin başladığını anlattı. Saldıran, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen tarihin en kapsamlı restorasyonun 2014'te başladığını ve 2021'de sona erdiğini anımsattı. Restorasyon kapsamında ana eyvanın yeniden inşa edildiğini belirten Saldıran, "Çinilerden dökülmüş olanlar yapıldı, yan eyvanlardaki çiniler orijinaline uygun yapıldı. Teşhir odaları elden geçirildi ve kapsamlı bir restorasyon gerçekleştirildi. Havuzun parçaları bulunarak aslına uygun olarak tekrar yapıldı. Önceki araştırmalara dayanarak bu restorasyon güzel bir şekilde tamamlandı" dedi.

Müzenin teknolojiyle iç içe olduğunu ve ilk kez "Hololens" teknolojisinin Gök Medrese'de kullanıldığını aktaran Saldıran, şu ifadeleri kullandı:



"Gök Medrese'de Türkiye'de ilk defa bir müzede 'Hololens' teknolojisi kullanılılıyor. Hololens teknolojisiyle gözlüğü takan misafirlerimiz teşhir odalarımızın kapılarında bulunan kodları gözlüğe okutarak o dönemin tarihine yolculuk ediyor. Onun dışında müzede sergilenen eserleri de interaktif şekilde görebiliyorlar. Gök Medrese aslında Sivas'ta en çok ziyaretçi ağırlayan müze. Ocak 2021'de ziyarete açılmasının ardından 370 bin 823 ziyaretçi ağırladık. Özellikle Sivas-Ankara-İstanbul hızlı tren seferlerinin başlamasıyla Sivas biraz daha turizm açısından zengin ve cazibe merkezi haline geldi. Bu durum da bizim ziyaretçilerimize yansıdı."