Sivas'taki mağara evleri 4 bin yıl sonra aydınlatıldı

İLK ETABI TAMAMLANDI



İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, projenin ilk etabının tamamlandığını ifade ederek, "Burayı turizme kazandırmak için mücadelemizi yapıyoruz. Bu noktada birinci etabında ilçe merkezinde ki belediyenin hemen arkasında bulunan mağaralar ödenek çıkartılarak, birinci etabını tamamladık. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza şükranlarımızı sunuyorum bize destek oldular. Malatya Kayseri yolu üzerinde ki ve hemen yol kenarında olan oldukça da geniş bir alanda bulunan mağara evleri turizme sunmak adına bir takım projelerimiz var" dedi.