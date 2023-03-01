Siverek Kalesi depremlerde hasar gördü

Pazarcık ve Elbistan merkezli, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden Siverek'teki Asurlar dönemine tarihlendirilen kale de etkilendi. Bir süre önce Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan restorasyon çalışmalarının sürdüğü tarihi kalenin surlarında sarsıntının şiddetiyle çatlak ve hasar meydana geldi.

Tarihi kalenin restore edilen doğu ve güneyindeki duvarlar depremin etkisiyle yıkılırken, enkazlar kale eteğinde birikti. Siverek Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Koşar, AA muhabirine, hayatın normalleşmesiyle tarihi kalede yürütülen restorasyona yeniden başlanacağını söyledi.

Siverek Kalesi'nin milattan önceki yıllara tarihlendiğini ifade eden Koşar, "Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle restore ettiğimiz tarihi Siverek Kale'miz de yıkıldı. Kaledeki mevcut yapılarda ciddi yarılmalar ve hasarlar meydana geldi" dedi.

