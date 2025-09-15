Smyrna Höyüğü'nde kazı çalışmaları sürüyor

Höyükte 1948 yılında başlatılan ve aralıklarla devam eden kazıların, yaklaşık 2 yıldır Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras" projesi kapsamında sürdüğünü belirten Erdem, geçen yıl şehrin girişindeki anıtsal kapı surları ve kuleler üzerinde yoğunlaştıklarını dile getirdi.

Erdem, "Athena Tapınağı'nın kuzeyindeki ve güneyindeki alanlarda yoğunlaşmayı düşünüyoruz" dedi ve ekledi:

"Tapınağın kuzeyindeki alanda Klasik Dönem savunma duvarının kazı çalışmaları devam ediyor. Güneyinde ise milattan önce 6. veya 4. yüzyıllara tarihlendirilebilecek çeşitli yapılar açığa çıkarıldı. Çalışmalara ara vermeden devam ediyoruz."

Erdem, son yıllarda Demir Çağı'nın yanı sıra Tunç Çağı tabakalarına da yoğunlaşıldığını, Smyrna Höyüğü'nün farklı dönemlerindeki yerleşim tarihini aydınlatmaya yönelik çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini sözlerine ekledi.