Sobesos Antik Kenti'ndeki arkeolojik kazılar devam ediyor

Sobessos Antik Kenti'nde 2002'den beri yürütülen kazı çalışmalarında mozaiklerle süslenmiş 4'üncü yüzyıl Roma dönemine ait binalar, hamam, toplantı salonları, kaya mezarları, tandır ve diğer yerleşim alanları gün yüzüne çıkarıldı.

Kazının titizlikle yürütüldüğünü, çalışmada ortaya çıkarılan parçaların kayıt altına alınarak muhafaza edildiğini anlatan Özdemir, şöyle konuştu: "Kazı çalışmasının uzun soluklu olması bekleniyor. Bütününe baktığımızda Nevşehir ve Kapadokya tarihine ışık tutacağı görülüyor. Sobesos Antik Kenti'ni tüm Kapadokya içerisinde sıra dışı yapan en önemli özelliği, bölgeye turistik yahut bilimsel olarak baktığımızda burada en çok dikkat çekenin kayaç yapı içerisine açılan yerleşim biçiminin daha yaygın olduğu yönündedir. Kamusal alanlar, sivil yapılar, yahut dinsel mimari en çok da kiliseleri gözlemleriz ancak bölge genelinde Sobesos'taki gibi bir şehirleşme biçimiyle çok sık karşılaşmayız. Bu haliyle Sobesos, Niğde'deki Tyana yahut Aksaray'daki Mokissos antik kentlerinden sonra kırsal nitelikte olsa da bölgenin şehirleşme biçimini bize sunmasıyla ayrıcalıklı bir yere sahiptir hatta Nevşehir bağlamında da burası tek örneği oluşturur."

"GELECEK YILLARDA ÇOK DAHA GENİŞ ÇAPLI BİR ANTİK KENT YERLEŞİMİYLE KARŞILAŞABİLİRİZ"

Doç. Dr. Bilsen Özdemir, alandaki yüzey araştırmaları ve arkeolojik çalışmalarda Neolitik ve Tunç çağı dönemine ait bulgularla da karşılaşıldığını, ileriki süreçte Roma döneminden daha eski insan yerleşimine dair kanıtlarla karşılaşabileceklerinin umudunu taşıdıklarını söyledi.



Antik kentle ilgili mevcut bilgilerin çalışmalar sürdükçe değişime uğrayabileceğine değinen Özdemir, "Sınırları çok daha geniş olan farklı zaman dilimlerinde, farklı lokasyonlarda yerleşim ihtiva eden bir antik kalıntı silsilesiyle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu haliyle belki gelecek yıllarda bugün gördüğümüz Sobesos'tan çok daha geniş çaplı bir antik kent yerleşimiyle de karşılaşacağımızı söylersek yanlış bir şey demiş olmayız" dedi.

15 BİNE YAKIN ZİYARETÇİ AĞIRLADI

Ürgüp Müze Müdür Vekili Mehmet Öncü ise Sobesos'ta aristokratlara ait olduğu düşünülen, mozaik taban çalışmalarıyla ön plana çıkan villa kısmının ücretsiz olarak ziyaret edilebildiğini ancak bilinirliğinin düşük olmasından dolayı yılda 15 bine yakın ziyaretçi ağırlandığını ifade etti.

Öncü, antik kentin çevresindeki köylerdeki yüzey araştırmalarında seramik örnekleri ile karşılaşıldığını, bu durumun bilim insanlarının heyecanını artırdığını sözlerine ekledi.