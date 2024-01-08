Soğanlı Vadisi'nde 1 yılda 15 binden fazla turist balon turuna katıldı

"GÜNLÜK 13 BALON SÜREKLİ UÇUŞ YAPIYOR"



Altıntaş, çalışmaların tamamlanmasının ardından sıcak hava balonlarının aktif hale geldiğini dile getirdi.



Bölgede turizme önderlik eden en önemli detayın sıcak hava balonları olduğuna dikkati çeken Altıntaş, şunları kaydetti:



"Sıcak hava balonları yaklaşık 1,5 yıldan beri uçuyor, ancak son 1 yılda aktif olarak canlandı. Şu an günlük 13 balon sürekli uçuş yapıyor. Bir yılda 15 binden fazla kişi burada uçuş yapmış. 1200 fazla da uçuş sayısı bize bildirildi. Bu bölgenin aslında en büyük turizm lokomotifi sıcak hava balonları oldu. Geçen bir sene içinde yerli ve yabancı bölgeyi gezmeye gelen çok fazla turist var. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız da geçtiğimiz günlerde burayı ziyarete geldi. Kendileri de bu sayıyı söylediler. 200 binden fazla insan Soğanlı Vadisi'ni ziyaret etti ve bölgenin güzelliklerini gördü. Tabi burada tanıtım faaliyetleri çok ön plana çıkıyor. Birçok tanıtım faaliyeti icra edilerek bölgenin, insanların beğenisine sunulması hızlandırılmış oldu."

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