Sonbaharın renklerini en güzel yansıtan yerler

Yaz biterken doğa da sarılara, turunculara bürünüp sıcacık renkli bir görsel şöleni başlatıyor. Sararan, kızaran ve dökülen yapraklar romantik görüntüler oluşturuyor. Dünyanın bazı yerlerinde ise bu renkler şehirlerin simgesel yapıları ya da doğanın farklı güzellikleriyle buluşarak daha da etkileyici bir hale bürünüyor.



İşte dünyanın dört bir yanından en güzel sonbahar manzaralarını sunan yerler…



Bavyera, Almanya



Kendinizi bir peri masalının içinde hissetmek istiyorsanız Almanya’nın Bavyera bölgesi size bu deneyimi yaşatacak en harika yerlerden biri. Özellikle sarp bir tepeye kurulmuş olan, Neo-romantizm mimari stiliyle inşa edilmiş Neuschwanstein Şatosu ve etrafındaki reganrek ağaçların manzarası gerçek olamayacak kadar büyüleyici.

Napa Vadisi, Amerika Birleşik Devletleri



Kaliforniya eyaletindeki Napa Vadisi, dünyaca ünlü lezzetli şarapların üretildiği bir bölge. Üzüm bağlarının sonsuza dek uzanır gibi görünen manzaraları, bitkilerin yaprakları sarardığında güneşi kıskandıracak bir ton alıyor.