Spil Dağı Milli Parkı lalelerle kaplandı

Manisa’nın 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkı sarı ve kırmızı lalelerle kaplandı. Senede bir kez açan ve koparmanın 244 bin 315 TL cezası olduğu endemik Manisa laleleri Spil’in güzelliğine güzellik kattı. Sarı ve kırmızı renkli laleleri ilk kez gören ziyaretçiler ise büyülü manzara karşısında hayranlıklarını gizleyemedi.

Nisan ayının sonlarına doğru ortaya çıkan ve senede sadece bir kez açan Manisa Laleleri son günlerini yaşarken ziyaretçiler tanıklık ettikleri güzellikleri fotoğraflayabilmek için birbirleriyle yarıştı.