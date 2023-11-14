Sular altında kalmıştı: Van Gölü'ndeki antik yol görüntülendi

Tahsin Ceylan ve ekibi, ayaklarına bağladıkları kurşun plakalarla adayı karaya bağlayan ve yıllar önce sular altında kalan 1 kilometre uzunluğundaki yolda yürüdü.
Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ve Van Diving Dalış Okulu dalgıçlarının da katıldığı etkinlikte, Ceylan ve beraberindekiler, antik yolu görüntüleyerek kayıt altına aldı.
Ceylan, yaptığı açıklamada, göldeki 4 büyük adadan biri olan Çarpanak Adası’nın doğasıyla çok sayıda ziyaretçiyi ağırladığını söyledi.
"YOL ZAMANLA SU ALTINDA KALDI"
Van Gölü’nün önemli adalarından Çarpanak Adası’nda bulunan Ktouts Manastırı’na bir zamanlar Ermenilerin ibadet etmeye geldiğini anlatan Ceylan, “Ada yapılan yol ile karayla bağlanmıştı. Yol zamanla su altında kaldı. Biz de paletlerimizi elimize alarak ayaklarımıza bağladığımız 8 kilogram ağırlığındaki kurşun plakalarla büyük bölümü su altında kalan yolda yürüdük. Su seviyesi bazı noktalarda 5 metreyi geçiyordu" dedi.
Ceylan, sözlerine "Göldeki güzelliklere dikkat çekmek istedik. Van Gölü doğal güzellikleriyle Türkiye’nin en önemli değerlerinden biri. Sahip çıkmamız, korumamız gerekiyor” diye devam etti.
Yapılan çalışmayla, Van Gölü’nün su altında kalan tarihi ve kültürel zenginliklerine dikkat çekilmesi amaçlanıyor.
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