Sular altında kalmıştı: Van Gölü'ndeki antik yol görüntülendi

Tahsin Ceylan ve ekibi, ayaklarına bağladıkları kurşun plakalarla adayı karaya bağlayan ve yıllar önce sular altında kalan 1 kilometre uzunluğundaki yolda yürüdü.



Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ve Van Diving Dalış Okulu dalgıçlarının da katıldığı etkinlikte, Ceylan ve beraberindekiler, antik yolu görüntüleyerek kayıt altına aldı.

Ceylan, yaptığı açıklamada, göldeki 4 büyük adadan biri olan Çarpanak Adası’nın doğasıyla çok sayıda ziyaretçiyi ağırladığını söyledi.