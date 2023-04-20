Sultan 2. Bayezid Külliyesi ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

Osmanlı İmparatorluğu’nun önemli külliyelerinden biri olan ve Sultan 2. Bayezid tarafından 1488 yılında Edirne'de yaptırılan külliyenin içinde yer alan darüşşifa ve hemen bitişiğindeki tıp medresesi, tarihin en önemli eğitim ve sağlık kurumu olduğunu gösteriyor.



Sağlık Müzesi’nde darüşşifanın aslına uygun şekilde mankenlerle canlandırılarak müzede yer almasıyla adeta gelen ziyaretçiler tarihe tanıklık ediyor. Ayrıca dünyanın en prestijli müzecilik ödüllerinden biri olarak kabul edilen Avrupa Konseyi Avrupa Müze Ödülü'nü 2004 yılında kazanarak, Türkiye’de bu ödülü almış iki müzeden biri olma başarısı elde etmiştir.