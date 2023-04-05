Dünyanın en ünlü camilerinden biri olan Sultanahmet Camii restorasyonunda sona yaklaşıldı. 17 gün sonra yeniden açılacağı haberi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un sosyal medya hesabından duyurulan cami, Ramazan Bayramı namazında cemaat ile buluşacak.

Yeniden açılmasına sayılı günler kala dron ile görüntülenen caminin minarelerindeki iskelelerin tamamen söküldüğü görüldü. Caminin iç ve dış avlularında restorasyon çalışmalarının devam ettiği gözlenirken, güney cephesinde ise halen iskeleler ve brandalar bulunuyor. 43 metre yükseklikte bulunan ana kubbe üzerindeki dev alem ise altın rengi ile görenleri kendine hayran bıraktırdı. 21 Nisan günü Ramazan Bayram’ı namazında yeniden açılacağı açıklanan caminin hazırlıkları hızlandırıldı.