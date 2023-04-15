Sultanhanı Kervansarayı'na bu yıl 750 bin ziyaretçi bekleniyor

Solak, Sultanhanı Kervansarayı'nı daha çok kişinin ziyaret etmesi için birçok proje yürüttüklerini ifade etti.



Bu yıl için rezervasyon yönünde olumlu dönüşler olduğunu vurgulayan Solak, "2023'te kervansaraya 750 bin yabancı ziyaretçi bekliyoruz. İnşallah bu hedefimize ulaşacağız. Kervansarayımızın içine Sultanhanı ilçesiyle özdeşleşmiş halıları da yerleştirdik. Gelen gruplar çok beğeniyor. Turistlerimiz için çeşitli aktiviteler de düzenleyeceğiz" diye konuştu.



"SELÇUKLU VE OSMANLI'YI TANIMAK İÇİN ZİYARETE GELİYORLAR"



Solak, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler sonrası şubat ve martta ziyaret iptallerinin geldiğini ancak nisan ayının ortalarında bu durumun atlatılacağını dile getirdi.



Kervansaraya en çok Latin Amerika bölgesinden ziyaretçilerin geldiğini belirten Solak, şunları kaydetti:



"Bu yıl da ilk 3 aya bakıldığında yine aynı bölgeden yoğun misafirlerimiz geliyor. Ardından en çok İtalyanlar tercih ediyor. Çünkü, geçen yıl kervansarayda bir yarışma düzenlediler. Onun çok etkisi oldu. Buraya Latin Amerika ülkelerinden gelenlerle konuştuğumuzda bizlere Türk dizilerinden etkilendiklerini ve ziyarete geldiklerini söylüyorlar. Selçuklu ve Osmanlı'yı tanımak için ziyarete geliyorlar. Gün geçtikçe turist sayımız artıyor."



Fransız turist Lucie Stoffel ise arkadaşıyla birlikte Türkiye'ye geldiğini söyledi.



Türkiye'de keşfedilecek birçok yer olduğunu aktaran Stoffel, "Bunlardan bir tanesi de Sultanhanı Kervansarayı. Burayı görünce gerçekten duygulandık. Bu gibi hikayeleri olan yerleri ziyaret etmeyi çok seviyorum. Bu mükemmel anıtları herkesin görmesi gerekiyor" dedi.

