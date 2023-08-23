Taksim Cami kültür-sanat etkinliklerine de ev sahipliği yapıyor

İstanbul'u ziyaret eden tüm Müslümanların vakit namazları ile cuma namazını camide kılabildiğini dile getiren Gümüş, caminin şehrin kimliğine ve silüetine de uygun olduğunu vurguladı.

Gümüş caminin mimarisine de işaret ederek "Taksim Cami'nin Selçuklu, Osmanlı ve 19. yüzyıl Beyoğlu mimarisinin bir arada olduğu, geleneksel ve modern çizgilerin yer aldığı, görenlerin, ziyaret edenlerin takdir ettiği bir mimari yapısı da var. Taksim Cami'ni Türkiye'deki Müslümanlar için bir varlık mücadelesi, egemenlik ve bağımsızlık sembolü olarak görüyoruz. 150 yıllık süreçte mücadele eden çok sayıda isim oldu. Bu mücadele hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a nasip oldu. Caminin banisi Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas ve Elmas ailesidir. Cami ve külliyenin tüm hizmetleri ise caminin baniliğini üstlenen Altan Elmas’ın da Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu Taksim Cami İslam Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı tarafından yürütülmektedir" dedi.