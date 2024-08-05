Tanzanya'da sıcak hava balonu safarisi turistlerin ilgisini çekiyor

Sıcak balon yolculuğu Serengeti Balon Safarisi pilotlarının ve yer ekibinin çalışmaları sonrası turistleri maceraya hazırlıyor. Tanzanya'daki Tarangire Ulusal Parkı'nda sabah saatlerinde sıcak hava balonu brülörünün doldurulması ve gökyüzüne doğru havalanması turistlere adeta büyülü bir uçuş deneyimi yaşatıyor.



Tarangire'nin üzerinde balonla uçmak, parkın içindeki vahşi yaşamı gözler önüne seriyor. Uçuş sırasında turistler, altın rengi çayırlar, akasya ağaçları ve yılan gibi kıvrılan nehirleri görebilme fırsatını yakalıyor.



Balonla yapılan uçuşlar sırasında ziyaretçiler, geniş fil sürüleri, dev baobab ağaçları ve kıvrılan nehirler gibi parkın doğal güzelliklerinin yanı sıra büyüleyici vahşi yaşamı da havadan izliyor.



Tarangire Ulusal Parkı'nın üzerinden geçen sıcak hava balonu, daha sonra Serengeti Ulusal Parkı'na varıyor. Büyük hayvan göçlerinin yaşandığı, binlerce antilop ve zebranın geçtiği düzlükler, turistlere gerçek bir doğa belgeseli izleme fırsatı sunuyor.



"GERÇEK BİR ÖZGÜRLÜK DUYGUSU"



ABD'de eğitim görmüş ve 10 yılı aşkın süredir balon pilotluğu yapan Mohammed Masudi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sıcak hava balonunu yönlendirmenin hem bilim hem de sanat olduğunu söyledi.



Masudi, sıcak hava balonlarında motor olmadığından yönü farklı irtifalardaki rüzgar akımına göre belirlediklerini kaydetti.



Sıcak hava balonları için rüzgarın son derece önemli olduğunu belirten Masudi, "Balonun içindeki havayı ısıtarak, rüzgarın farklı bir yönden estiği daha yüksek irtifalara çıkabiliriz. Bu da rotamızı değiştirmemizi sağlıyor. Keskin zamanlama ve gözlem bu işte çok önemli" diye konuştu.



Turistlere gerçek bir doğa belgeseli izletme fırsatı sunduklarını söyleyen Masudi, "Buradan, manzara üzerinde hareket eden filleri, zürafaları ve zebraları görebiliyorsunuz, Gerçek hayatta bir doğa belgeseli izlemek gibi ve varlığımızla hiçbir şekilde hayvanları rahatsız etmiyoruz" dedi.



Her uçuşunda farklı duygular yaşadığını anlatan Masudi, "Gerçek bir özgürlük ve huzur duygusu var. Her uçuş farklıdır çünkü rüzgar ve hava koşulları asla aynı olmuyor. Uçuşu bu kadar heyecanlı kılan da bu" ifadesini kullandı.



Serengeti Balloon Safarisi yetkililerinden Pascal Kirigiti, safari sırasında yolcuların güvenliğine çok önem verdiklerini belirtti.



Kirigiti, "Balonlarımız gün doğumundan hemen sonra uçuyor ve geniş bir ormanlık alan üzerinde 800 feet (243,84 metre) yüksekliğe tırmanarak biraz hız ve geniş görüş açısı elde ediyor" dedi.