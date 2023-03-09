Tarihi Çaybaşı Su Kemeri turizme kazandırılmayı bekliyor

Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Manisa’da, Spil Dağı'ndan başlayıp iki vadi arasından akarak, Gediz Nehri’ne ulaşan Çaybaşı Deresi’nin üstündeki tarihi su kemeri her geçen gün bakımsızlık ve sahipsizlik nedeniyle yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Yapılış tarihiyle ilgili resmi bir kayıt bulunmayan ancak mimarisi bakımından 18. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen su kemerinin, yakın tarihte bölgede yaşayan halk tarafından değirmenlere su taşınmasında kullanıldığı biliniyor.