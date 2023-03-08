Tarihi Demirciler Çarşısı da depremde ağır hasar aldı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler büyük yıkımlara ve can kayıplarına neden oldu. Yaşanan deprem binlerce binayı yerle bir ederken, yüzlerce yıldır ayakta duran tarihi yapıları da etkiledi. Bazı asırlık camiler, kaleler, kiliseler ve tarihi eserler depremler sonrası tamamen yıkıldı ya da büyük zarar gördü.

Depremler sonrası zarar gören tarihi yapılardan bir tanesi de Kahramanmaraş’ın ticari hayatının merkezi olan Demirciler Çarşısı oldu. Özgün özelliğini yıllardır korumayı başaran ve 2017 yılında restore edilen, içerisinde 40’ı tescilli taşınmaz kültür varlığı, 91 dükkan, tescilli 1 hamam ve 1 çeşmenin bulunduğu tarihi yapı, yaşanan depremler sonrası ağır hasar aldı.