Tarihi Harput Kalesi’nde arkeolojik kazı dönemi başladı

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunan ve birçok uygarlığın izlerini taşıyan tarihi Harput Mahallesi’nde, 2025 yılı 17’nci dönem arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmaları başladı. Çalışmalar için düzenlenen törende Vali Numan Hatipoğlu, sembolik olarak ilk kazmayı vurdu.

Vali Hatipoğlu, çalışmaların planlandığı şekilde ve başarılı bir şekilde ilerlediğini ifade ederek, “Şu anda bulunduğumuz mekan, Fetih Mescidi olarak değerlendirdiğimiz Harput Kalesi'nin fethinden sonra inşa edilmiş olan bir alandır. Dolayısıyla burayı öncelikle aslına uygun olarak restore etmeyle ilgili olarak çalışmalarımız oldu. Anıtlar Kurulu da bununla ilgili onay sürecini gerçekleştirdi'' dedi.



''TARİHİ BİRİKİMİMİZE YEPYENİ DEĞERLER KATACAĞINA İNANIYORUZ''



Tadım köyünde, Salkaya'da ve Palu Kalesi'nde de kazıların olacağını ifade eden Hatipoğlu, “Salkaya mozaiği, 85 metrekare genişliğiyle Türkiye'deki en geniş mozaik parçası. Bu bölgede yeni alanların olup olmadığını veya yeni tarihi değerlerin olup olmadığıyla ilgili olarak araştırma kazılarımız başlayacak. Harput'un, Elazığ'ın, Tadım köyündeki çalışmalarımızın tarihi birikimimize yepyeni değerler katacağına inanıyoruz. Bu anlamda da inşallah güzel sonuçlar elde ederiz” diye konuştu.

