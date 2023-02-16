Tarihi Kurtuluş Camii’nin kubbe ve minareleri depremde yıkıldı

İlki merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 ve ikincisi merkez üssü Elbistan olan 7.6 büyüklüğündeki depremler, 10 ilde yıkım ve kayıplara neden oldu. Hayırsever tarafından 1984'te satın alınarak Adalet Bakanlığı'ndan Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağışlanan ve 'Kurtuluş Camii' de depremde zarar gördü.

Dünyanın en eski 10 şehri arasında yer alan Gaziantep, tarihi camileriyle de öne çıkan şehirler arasında yer alıyor. Tepebaşı Mahallesi'nde bulunan ve 1892 yılında kilise olarak yapılan Kurtuluş Camii, kilise ve cezaevi olarak da kullanıldı.

Tepebaşı Mahallesi’nde bulunan ve 'kentin Ayasofya'sı' olarak tabir edilen Kurtuluş Camii’nin de kubbe ve minareleri, depremde yıkıldı.