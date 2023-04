Tarihi Meryem Ana Kilisesi turizme kazandırıldı

"ÜLKEMİZ FARKLI DİN VE İNANÇLARIN MERKEZİ KONUMUNDADIR"



Turizm çeşitliliğinin artması yönündeki çalışmaların desteklendiğini, “Bu turizm potansiyelinin her geçen yıl artması da bizleri ayrıca mutlu etmektedir. Anadolu’nun hemen her bölgesinde olduğu gibi ilimizde de büyük çoğunluğu 19. yüzyılda inşa edilen kiliselerin ve manastırların varlığı ilimiz turizmine katkı sağlamaktadır. Yüzyıllar boyunca uygarlıklara ev sahipliği yapan Türkiye, hiç kuşkusuz farklı din ve inançların, ibadet yerlerinin merkezi konumundadır. Nevşehir ise olağanüstü doğasının yanı sıra farklı inançlara sahip insanların yıllarca birlikte yan yana yaşadıkları yörelerden biri olmuştur. Dolayısıyla ilimiz inanç turizmi açısından da ülkemizin en güzide şehirlerinden biri olarak dikkatleri üzerine çekmeyi her zaman başarmıştır" sözleriyle ifade etti.



Becel, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca sağlanan desteklerle yapılan restorasyon ve düzenleme çalışmalarının yöreye önemli katkı sunduğunu vurguladı.

Belediye Başkanı Mehmet Savran ise, yaklaşık 3 yıl önce başlatılan çalışmanın ardından tarihi yapının bölge turizmine kazandırılmasının mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.



Savran, “Meryem Ana Kilisesi, Osmanlı döneminde ibadete açılmış olup, 1950’den 1983 yılına kadar cezaevi olarak kullanılmış. Bu yüzden ciddi tahribat görmüş bir yapıydı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’mız çok titiz bir restorasyon sürecinden sonra güzel bir eser olarak bu yapıyı şehrimize kazandırdı" dedi.