Tarihi Meryem Ana Kilisesi turizme kazandırıldı

İnşa edildiği 1849 yılından 1924’e kadar Ortodoks Rumların ibadethanesi, 1950-1983 arasında cezaevi olarak kullanılan kilise, yaklaşık 40 yıl atıl kaldıktan sonra turizme kazandırıldı.
Tarihi binada düzenlenen törende konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Meryem Ana Kilisesi’nde yapılan çalışmalarla tarihi yapıda yıllar boyunca oluşan hasarın ortadan kaldırıldığını söyledi.
Ülke genelindeki tarihi, kültürel alanların korunmasına yönelik ciddi adımların atılmaya devam edildiğini anlatan Alpaslan, “Bakanlık olarak Türkiye’nin neresinde olursa olsun kültürel varlıklarımıza büyük bir hassasiyetle yaklaşıp onları canımız, gözümüz gibi koruyarak gelecek nesillere hizmet vermesi için çalışıyoruz” diye konuştu.
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir’in geçmişten beri farklı kültürlere yaşam alanı sunduğunu, miras bırakılan tarihi yapılar sayesinde bölgenin zengin bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirtti.
"ÜLKEMİZ FARKLI DİN VE İNANÇLARIN MERKEZİ KONUMUNDADIR"
Turizm çeşitliliğinin artması yönündeki çalışmaların desteklendiğini, “Bu turizm potansiyelinin her geçen yıl artması da bizleri ayrıca mutlu etmektedir. Anadolu’nun hemen her bölgesinde olduğu gibi ilimizde de büyük çoğunluğu 19. yüzyılda inşa edilen kiliselerin ve manastırların varlığı ilimiz turizmine katkı sağlamaktadır. Yüzyıllar boyunca uygarlıklara ev sahipliği yapan Türkiye, hiç kuşkusuz farklı din ve inançların, ibadet yerlerinin merkezi konumundadır. Nevşehir ise olağanüstü doğasının yanı sıra farklı inançlara sahip insanların yıllarca birlikte yan yana yaşadıkları yörelerden biri olmuştur. Dolayısıyla ilimiz inanç turizmi açısından da ülkemizin en güzide şehirlerinden biri olarak dikkatleri üzerine çekmeyi her zaman başarmıştır" sözleriyle ifade etti.
Becel, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca sağlanan desteklerle yapılan restorasyon ve düzenleme çalışmalarının yöreye önemli katkı sunduğunu vurguladı.
Belediye Başkanı Mehmet Savran ise, yaklaşık 3 yıl önce başlatılan çalışmanın ardından tarihi yapının bölge turizmine kazandırılmasının mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.
Savran, “Meryem Ana Kilisesi, Osmanlı döneminde ibadete açılmış olup, 1950’den 1983 yılına kadar cezaevi olarak kullanılmış. Bu yüzden ciddi tahribat görmüş bir yapıydı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’mız çok titiz bir restorasyon sürecinden sonra güzel bir eser olarak bu yapıyı şehrimize kazandırdı" dedi.