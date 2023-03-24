Tarihi Şalen Kalesi depremlerde zarar gördü

Kale ve çevresinden kopup yuvarlanan büyük kaya parçaları mahalledeki bazı evlerin avlularını yıkarak bahçelere düştü. Kaledibi'ndeki Kömürlük Deresi'ne düşen kaya parçalarının, derenin bir kısmını kapatması nedeniyle küçük bir doğal göl oluştu. Deprem nedeniyle mahalledeki bazı yollarda da hasar meydana geldi.

Kışın 60 hanenin yaşadığı Kaledibi Mahallesi'nin muhtarı Bestami Demirci, depremler nedeniyle çok büyük korku yaşadıklarını söyledi. Mahallede 10 evin çöktüğünü, yaklaşık 70 evin ağır hasar gördüğünü belirten Demirci, Şalen Kalesi'nin örgü taşlarının da yıkıldığını ifade etti. Demirci, depremin şiddetiyle kaya parçalarının dereye düşmesi sonucu oluşan göletin yaklaşık 2 metre derinlikte olduğunu sözlerine ekledi.