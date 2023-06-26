Tarihi Hürrem Sultan Hamamı'nı bir yılda 40 bin turist ziyaret etti

Çifte hamam şekli ve 75 metre uzunluğuyla klasik dönem Osmanlı hamam mimarisinden ayrılan Hürrem Sultan Hamamı, Türk hamam mimarisinde bir çığır açarak kadınlar ve erkekler kısmının aynı eksen üzerinde yer aldığı ilk yapı olma özelliğini taşıyor. Tüm kubbeleri kurşun ile kaplı, duvarları bir sıra kesme taş, iki sıra tuğla olarak örülen hamamda, soğukluk, ılıklık ve sıcaklık bölümleri bulunuyor.

1910 yılına kadar aktif şekilde kullanılan, sonrasında uzun yıllar cezaevi, kağıt deposu ve yağ deposu olan hamam, ilk kez 1957-1958 yıllarında onarılarak 2007 yılına kadar halı çarşısı olarak hizmet verdi.

