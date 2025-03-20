Tarihin doğayla buluştuğu Termessos Antik Kenti'ne yoğun ilgi

Kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta Güllük Dağı zirvesinde bulunan antik kent, Büyük İskender'in doğu seferinde surlarını aşamadığı tek şehir olarak biliniyor. Binlerce yıllık tarihi dokusu ve korunmuş doğal güzellikleriyle zamana meydan okuyan antik kent, dev sütunları, lahitleri ve tiyatrosu, "kartal yuvası"nı andıran konumuyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Çevresinde barındırdığı endemik bitkiler ve yaban hayatıyla ön plana çıkan antik kentte, baharın gelişi ve doğanın hareketlenmesiyle yoğunluk arttı.

Doğanın renkleriyle bezenen, patika yolları Akdeniz'in mavisine uzanan güzel manzaralar sunan, her adımda tarihten izlerin bulunduğu antik kent, özellikle tarih, doğa, spor ve fotoğraf tutkunlarını çekiyor.



Geçen yıl 51 bin 451 kişinin ziyaret ettiği Termessos, yılın iki ayında 6 binin üzerinde ziyaretçi ağırladı. Martta yoğunluğun başladığı antik kentte, gelecek aylarda hareketliliğin daha da artması bekleniyor.



"TARİHİ ALAN DİKKAT ÇEKİYOR"

Antalya Rehberler Odası Başkanı Hülya Yıldırım Kaya, Termessos'un bölgenin gizli hazinelerinden biri olduğunu söyledi.



Kentin tarih meraklıları ve doğa tutkunlarının rotaları arasında yer aldığını belirten Kaya, "Acentelerin de programına almaya başladığı antik kent, yerli ve yabancı grupları ağırlıyor. Özellikle bu dönemde, baharın gelişiyle doğası hareketlenen, tarihle doğanın yaklaşık 1000 metre yükseklikte buluştuğu, manzarası muhteşem bir yerden bahsediyoruz" dedi.

Antik kenti yürüyüş gruplarının da rahatlıkla dolaşabildiğini dile getiren Kaya, "Tarihi alan, ziyaretçilerin çok güzel vakit geçirebildiği tiyatrosuyla, hamamları, su sarnıçları, kaya mezarları ve nekropol alanıyla dikkati çekiyor" diye konuştu.