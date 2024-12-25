Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe'ye ziyaretçi akını

Türkiye'nin birçok ilinde soğuk hava etkili olurken, Şanlıurfa'da ise yazdan kalma günler yaşanıyor. Güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı ziyaretçiler, Göbeklitepe'ye akın etti.

Binlerce kişinin günübirlik ziyaret ettiği ören yeri, 2024 yılında en yoğun günlerini yaşadı. İnsanlık tarihine ışık tutan ören yeri, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinden her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.