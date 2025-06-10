Tarihin ve doğanın kucağında: Irınkara Mağarası fotoğraf tutkunlarının yeni gözdesi oldu

Erzincan 'ın Kemah ilçesi Yücebelen köyünün kanyonları arasında yüksek bir konumda yer alan mağaranın içerisinden Yücebelen Çayı'nın huzur veren sesi yankılanıyor. Yaz aylarında serin kalabilen mağara, doğaseverler ve fotoğraf meraklıları için unutulmaz anlar yakalama fırsatı oluşturuyor.

Tarihin ve doğanın kucağında Irınkara Mağarası, eşsiz bir doğa manzarası ve sessizlik sunuyor.

Tarihi bir sığınak olarak kullanılmış olan Irınkara Mağarası, ziyaretçilerine dağ keçilerini izleme ve kanyonlar arasında doğa yürüyüşü yapma imkanı da sunuyor. Tırmanış tutkunları için mağaranın bulunduğu kanyon, yüksekliği ve dik yapısıyla mükemmel bir tırmanış rotası oluşturuyor.

Yücebelen köyü muhtarı, "Köyümüzde birçok eski yer, kalıntı, mağaralar, kanyonlar, doğa güzelliği bulunmakta. Buralara gezmek isteyen herkesi davet ediyoruz" dedi.