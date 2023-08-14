Taş Eserler Açık Hava Müzesi açılış için gün sayıyor

Orhan, kentin yılda 1 milyon turisti ağırladığını belirterek, müzeyi yılda yaklaşık 200 bin yerli ve yabancı misafirin ziyaret etmesini öngördüklerini söyledi.



Taş eserlerin şehrin farklı yerlerindeki eski yerleşim yerlerinden çıkarıldığını ifade eden Orhan, “Her taşın farklı özelliği var. Burada yapılacak akademik çalışmalar tamamlandığında belki de farklı bir tarihi durum ortaya çıkacak. Dolayısıyla buradan ciddi anlamda akademik olarak çalışmalar, makaleler, yüksek lisans ve doktora tezleri de çıkacaktır” şeklinde konuştu.



Orhan, kazılarda bulunan Uzundere ilçesindeki Öşvank Kilisesi’nin taştan yapılmış maketinin de müzede sergileneceğini sözlerine ekledi.