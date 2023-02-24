Tayvan ülkeye gelen turistlere ödemeye yapacağını duyurdu

Tayvan, 500 bin turiste kişi başı 165 dolar teşvik sunarken grup halinde gelen 90 bin turiste ise 658 dolar vereceğini açıkladı. Ulaşım Bakanı Wang Kuo-tsai, teşviklerin dijital ortamda turistlere aktarılacağını ve konaklama dahil olmak üzere Tayvan'daki tüm harcamalarda kullanılabileceğini ifade etti. Bakan özellikle Japonya, Güney Kore, Hong Kong, Avrupa ve Amerika'dan turist çekmeyi hedeflediklerini belirtti.

Tayvan'a geçtiğimiz yıl Vietnam, Endonezya, Japonya ve Amerika'dan 900 bin turist geldi.

