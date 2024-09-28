Tekirdağ'da kazıları süren antik kentler turizme katkı sağlayacak

Ahmet Hacıoğlu, Marmaraereğlisi ilçesinde yer alan 5 bin yıllık Perinthos ile Süleymanpaşa ilçesindeki Heraion-Teikhos (Hera'nın Şehri) antik kentlerindeki kazı çalışmalarının devam ettiğini söyledi.



Antik kentlerdeki kazılarda Trakya'daki medeniyetlerin izlerinin sürüldüğünü ifade eden Hacıoğlu, "Tekirdağ'da turizm çeşitleri içinde eksik olan tarih ve kültür turizm rotası. Burada bazı tarihi camiler ve birkaç müzeden başka ziyaretçilere sunacağımız nitelikli yerlerimiz yok. İlimizde devam eden bu kazı çalışmalarıyla tarih ve kültür turizmi ayağımız oluşacak. Antik kentler kentin turizmine de katkı sağlayacak. Tabi bu hemen bugünden yarına oluşacak bir iş değil" dedi.