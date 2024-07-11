Tekirdağ'daki lavanta tarlaları çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı

Tekirdağ'daki tarlalar 1 ay boyunca vatandaşların uğrak noktası oldu. Ziyaretçiler, göz alıcı mor ve eflatun renkleriyle dikkat çeken lavanta tarlalarında oluşturulan dekorlar önünde en güzel fotoğraf karesini yakalamaya çalıştı.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Tekirdağ'da 1500 dekarda ekimi yapılan mor renkli tarlaların ilgi odağı haline geldiğini söyledi.

Tekirdağ'ın, özellikle yaz aylarında renkli tarlalarıyla ilgi çektiğini ifade eden Hacıoğlu, "Tekirdağ'da turizm çeşitliliği çok fazla. Lavanta tarlaları tam da bu çeşitliliğe hizmet eden bir eko turizm, agro turizm özelliği gösteriyor. Tekirdağ'ın kuzeyinden güneyine kadar uzanan 11 ilçesinde de böyle, görselliği çok fevkalade olan ve aynı zamanda da donanımlı 30 kadar tarlamız mevcut. Bu tarlalar İstanbul'a da yakın olmanın avantajıyla çok sayıda insan tarafından ziyaret ediliyor" dedi.



Hacıoğlu, lavanta tarlalarının turizme de önemli katkı sağladığını aktararak, her yıl tarlalara olan ilgilinin arttığını dile getirdi.