Tekirdağ'daki Rakoczi Müzesi'ne yoğun ilgi

Macar Kralı II. Ferenc Rakoczi'nin Osmanlı topraklarına sığındıktan sonra Tekirdağ'da kaldığı ve günümüzde müzeye dönüştürülen tarihi evi, dört grup halinde gelen Bulgar turistler ziyaret etti. Turistler, Rakoczi'nin hatıralarını yansıtan eserleri tek tek inceledi.



Rakoczi Müzesi Müdürü Ali Kabul yaptığı açıklamada, "Geçen yıl rekor sayıda Bulgar ziyaretçimiz geldi. Macarların iki misli Bulgar misafirimiz oldu. Bu yıl da bir grup Macar misafirimiz geldi ancak Bulgar gruplarının sayısı altıya ulaştı. İnşallah bu sene daha da artar. Turizm acenteleri, İstanbul, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli gibi illere düzenledikleri turlarda Rakoczi Müzesi'ni es geçmiyor. Tekirdağ'da ilk akla gelen yerlerden biri burası, o yüzden de ziyaret programlarına mutlaka dahil ediliyor" dedi.

