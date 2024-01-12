Tekirdağ'ın Ganos Dağı eteklerinde kış güzelliği

"GANOS DAĞI BEYAZ GELNLİĞİ GİYDİ"

Ağaçların arasından akan derelerin huzur verici olduğunu anlatan Gürkanlar, "Kar yağışıyla Ganos Dağı beyaz gelinliği giydi. Ormanlarda seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı. Beyaz örtüyle kaplanan dağlar ve ağaçlar, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekecek kadar güzel. Bu güzellikleri gören herkes buradan mutlu şekilde ayrılıyor. Ganos Dağı eteklerindeki güzellikler anlatılmakla bitmez, herkes gelip bu güzelliğin tadını çıkarmalı" diye konuştu.