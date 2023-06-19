Tekirdağ'ın lavanta tarlaları ziyaretçilerin odağı oldu

Tarlaları ziyaret eden vatandaşlar, üreticiler tarafından kurulan dekorlarda fotoğraf çektiriyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Tekirdağ'ın lavanta denilince ilk akla gelen iller arasında yer almaya başladığını söyledi.



Tarlalarda, ziyaretçilerin fotoğraf çektirmeleri için balon, bisiklet, traktör, bank ve eski ahşap kapılardan dekorlar oluşturulduğunu ifade eden Hacıoğlu, "Kentte lavanta ekimi son yıllarda arttı. Bu tarlalar içerisinde 20 tanesi ziyarete açık, turizm için elverişli durumda. Salgından sonra turizm algoritması değişti. İnsanlar daha çok doğa ile iç içe olan turizm çeşitlerine yöneliyor. Lavanta tarlaları da tam buna uygun. Eskiden insanlar lavanta için Burdur'a, Isparta'ya akın akın giderken artık insanlar Tekirdağ başta olmak üzere Trakya'nın her yerinde mevcut olan lavanta tarlalarına geliyor. Lavanta tarlalarının ortama bıraktığı aromatik koku ve sunduğu fevkalade doğal güzellik insanlara şölen sunuyor" diye konuştu.



Hacıoğlu, İstanbul'a yakın olmasının, Tekirdağ'a turizm açısında avantaj sağladığını ifade etti.

