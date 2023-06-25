Tekirdağ mavi bayraklı plajlarıyla sezona hazır

"İŞLETMELER YÜZDE 90 DOLULUK ORANINA ULAŞTI"



İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, yeşil ile mavinin buluştuğu Tekirdağ'daki plajların ziyaretçilerini ağırlamaya hazır olduğunu söyledi. Tekirdağ'ın doğası ve denizinin yanı sıra coğrafi işaretli ürünleriyle de ziyaretçilerin damağına hitap ettiğini anlatan Hacıoğlu, özellikle Şarköy'ü tercih edenlerin doğa ile iç içe tatil yapma imkanı bulduğunu belirtti.



Tekirdağ'a her geçen yıl ilginin arttığını aktaran Hacıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Tekirdağ kıyılarında 33 plaj mevcut. Bu plajlardan 6'sı mavi bayraklı plaj. Geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanlığının yaptığı çalışma sonrasında 33 plajın tamamında da veriler çok mükemmel çıktı. İstanbul'a yakın olması, harika ve eşsiz uzunluğuyla plajlarımızın bayramda da çok yoğun olacağını düşünüyoruz. Otel, motel ve pansiyon olarak işletmelerde doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı."



Şarköy Yöresi Turizm ve Tanıtım Derneği Başkanı Cüneyt Keresteci de işletmelerin hazırlıklarını tamamlandığını dile getirdi. İlçedeki konaklama tesislerinin doluluk oranının yüzde 100'e ulaşmasını beklediklerini aktaran Keresteci, "Trakya'nın incisi Şarköyümüz bir yıllık aradan sonra temiz deniz ve plajların sembolü olan mavi bayrağa tekrar kavuşmuştur. 6 plaj mavi bayrak almıştır. Dolayısıyla denizden, temiz plajlardan, güneşin ışıltısından faydalanmak isteyen yerli ve yabancı turistleri bekliyoruz." diye konuştu.



Keresteci, Şarköy'ün bayram tatiliyle birlikte sezona başlayacağını, 30-40 bin civarında olan ilçe nüfusunun yaz sezonunda 400 bine kadar çıkmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

