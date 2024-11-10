Tescilli Kuylucu Mağarası ve çevresi  sonbahar renklerine büründü

Sarı ve kahverengi tonlara bürünen mağara ve çevresi dronla görüntülendi. Bölgede yaşayan vatandaşlardan Kubilay Onur Can Çalık, amatör olarak doğa fotoğrafçılığı yaptığını söyledi.



Dikey olması nedeniyle mağaraya girmenin çok zor olduğunu belirten Çalık "Dağlı Kuylucu mağarası muhteşem görüntüsü ile bıkmadan usanmadan sonbahar aylarında defalarca görsel şöleni yaşamak için ziyaret ettiğimiz yerlerin başında gelmektedir. Akarsu mağara içinden geçerek şelale oluşturmakta ve su yer altında kaybolmakta." dedi.



