THY yurt dışı uçuş ağına 4 yeni hat ekledi

Pandemi sonrası uçuş ve yolcu sayısını artırmaya başlayan Türk Hava Yolları (THY) yurt dışı uçuş ağına 4 yeni hat ekledi.

THY yurt dışı uçuş ağına 4 yeni hat ekledi

Haberler - DHA 09.05.2022 - 17:01

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Pandemi sonrası uçuş ve yolcu sayısını artırmaya başlayan Türk Hava Yolları (THY) yurt dışı uçuş ağına 4 yeni hat eklerken, ABD'de Seattle'a yapılacak ilk uçuşun 27 Mayıs'ta olacağı açıklandı.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Biz uçuyoruz. Yeni hatlarımız Seattle-ABD: 27 Mayıs, Juba-Güney Sudan: 1 Haziran, Buhara: 7 Haziran, Tivat-Karadağ: 11 Haziran, Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor" paylaşımında bulundu.

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