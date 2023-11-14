TIF2023: Turizm yatırımcılarının dev buluşması 29 Kasım’da

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin (TTYD) düzenlediği Tourism Investment Forum’un (TIF) üçüncüsü 29 Kasım’da Raffles Hotel İstanbul’da gerçekleştirilecek.
TTYD Başkanı Oya Narin, TIF etkinliği öncesi medyayla bir araya geldi ve etkinlik hakkında bilgi verdi. TTYD Başkanı Oya Narin, “Turizme ve turizm yatırımlarına yönelik güçlü planların, büyük vizyonun ve gerçekçi stratejilerin paylaşılacağı TIF 2023 dev bir buluşma noktası olacak” dedi.
Toplantıya TTYD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Güreli, TTYD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şerife Bilgili Ercantürk ve TTYD Yönetim Kurulu Üyesi Ayla Heyfegil de katıldı. Ali Güreli, İstanbul’un yumuşak güç (soft power) olarak önemli olduğunu söyledi ve özellikle kültür, sanat ve gastronominin şehrin marka değerinin yükseltilmesine katkıda bulunduğunu ifade etti.
Güreli, Anadolu şehirlerinde de benzer bir eğilimin bulunduğuna değindi. Şerife Bilgili Ercantürk ise nitelikli yatırımların önemine dikkat çekti ve Galataport gibi örneklerin artması gerektiğini aktardı. Ercantürk, “Buna benzer karma projelerle hem yerli halkın hem de turistlerin beraber olması önemli” dedi. Ayla Heyfegil de Avrupa ve Ortadoğu’daki turizm yatırımları hakkında bilgi verdi ve özellikle Ortadoğu’daki yatırımların arttığını belirtti. Heyfegil bu yatırımlara Türkiye’nin güçlü altyapısıyla yanıt verdiğini hatta gerek yatırımcı gerek danışman sıfatı ile yer aldığını ve rekabete açık olduklarını vurguladı.
Turizm sektörüne yön vermek, sürdürülebilir destek sağlayacak modelleri yaratmak, finansal yapıyı güçlendirmek, doğrudan döviz girdisi yaratan sektör olarak destekler oluşturmak ve Türkiye’den global turizm zincir markalarını ortaya çıkarabilmek gibi pek çok konu başlığının en üst düzey global sektör liderleri tarafından tartışılacağı TIF’e yerli ve yabancı yatırımcıların yoğun katılımı bekleniyor.
TIF2023, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) desteğiyle düzenlenecek ve turizm sektörü ekosisteminin bütün bileşenlerini bir araya getirecek. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi’nin (WTTC) stratejik ortaklığında gerçekleşecek etkinliğin sponsorluklarını ise turizm ve finans sektörlerinin öncü markaları üstleniyor. TTYD, turizm sektöründe 60 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirmiş ve 130 milyon kişilik istihdam sağlamış üyeleriyle 200 bin yatağın üzerinde konaklama kapasitesini, 15 bin uçak koltuğunu, 15 havalimanını, 15 binin üzerinde yat kapasiteli marinayı ve ülkemizdeki tüm kruvaziyer limanları ile turizmin tüm değer zincirini içinde barındırıyor.
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