TIF2023: Turizm yatırımcılarının dev buluşması 29 Kasım’da

Toplantıya TTYD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Güreli, TTYD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şerife Bilgili Ercantürk ve TTYD Yönetim Kurulu Üyesi Ayla Heyfegil de katıldı. Ali Güreli, İstanbul’un yumuşak güç (soft power) olarak önemli olduğunu söyledi ve özellikle kültür, sanat ve gastronominin şehrin marka değerinin yükseltilmesine katkıda bulunduğunu ifade etti.

Güreli, Anadolu şehirlerinde de benzer bir eğilimin bulunduğuna değindi. Şerife Bilgili Ercantürk ise nitelikli yatırımların önemine dikkat çekti ve Galataport gibi örneklerin artması gerektiğini aktardı. Ercantürk, “Buna benzer karma projelerle hem yerli halkın hem de turistlerin beraber olması önemli” dedi. Ayla Heyfegil de Avrupa ve Ortadoğu’daki turizm yatırımları hakkında bilgi verdi ve özellikle Ortadoğu’daki yatırımların arttığını belirtti. Heyfegil bu yatırımlara Türkiye’nin güçlü altyapısıyla yanıt verdiğini hatta gerek yatırımcı gerek danışman sıfatı ile yer aldığını ve rekabete açık olduklarını vurguladı.

