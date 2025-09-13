Tlos Antik Kenti'nde restorasyon çalışmaları sürüyor

İskender Dönemi ile şehircilik anlayışında değişiklik olduğunu, halkın tepe yerleşiminden aşağıya indiğini dile getiren Korkut, merkezde bir agora, bunun bir tarafında stadyum, iki hamam, meclis binası, tiyatro ile tapınak olmak üzere büyük kamu yapılarının inşa edildiğini söyledi.

Korkut, Tlos halkının milattan önce 5'inci yüzyılın başlarında kentin girişindeki akropol yükseltisinde kurdukları saray ile güneyindeki yamaçlarda yaşadıklarını, tepenin kuzey ve doğu yamaçlarının ise mezarlık olarak kullandığını belirtti.

"ÇALIŞMALAR 2026'DA TAMAMLANACAK"

Stadyum düzlüğünün çok amaçlı kullanılan bir alan olduğunu belirten Korkut, "Tek taraflı bir oturma tribünü var. Karşısında ise stadyum düzlüğüne ve agoraya açılan dükkan yapıları bulunmaktadır. Kentin en erken caddesi de stadyum düzlüğünde bulunuyor. Erken Roma Dönemi'nde bütün Likya adına Kroneia Şenlikleri'nin stadyum düzlüğünde organize edildiğini biliyoruz. Milattan sonra 2'nci yüzyılın sonlarına doğru ise alanın tam ortasında bir havuz inşa edilir. Bu düzenlemeyle bağlantılı olarak stadyum düzlüğünde deniz savaşları tiyatral gösterilerinin organize edildiğini bilmekteyiz" diye konuştu.



Korkut, milattan sonra 141 yılında yaşanan büyük depremden Tlos ile bütün Likya'nın etkilendiğini, kentteki yapıların pek çoğunun yıkıldığını dile getirdi.

Dükkanların caddeye bakan bazı kısımlarının yıkılmış durumda olduğunu belirten Korkut, 30 metrekarelik dükkanların kemerli bir yapısının olduğunu ve restore edileceğini söyledi.



Tlos Antik Kenti'nde, yürütülen çalışmaların 2026 yılında tamamlanması planlanıyor.