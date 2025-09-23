Tokat'ta asırlık durak: Yalnız Çam Türbesi'ne ziyaretçi akını

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Hebüllü Yaylası'nda, bin iki yüz rakımlı dağın yamacında bulunan "Yalnız Çam Türbesi" asırlardır bölge halkının manevi duraklarından biri olmayı sürdürüyor.

Yavuz Sultan Selim Han'ın 1514 yılında Çaldıran Seferi'ne giderken bu güzergâhtan geçtiğine ve beraberindeki şeyhlerinden birinin burada vefat ederek defnedildiğine inanan vatandaşlar, türbeye giderek dua ediyor.



"YAVUZ SULTAN SELİM'İN BU YOLDAN GEÇTİĞİ SÖYLENİR"



Çocukluğundan bu yana türbenin ziyaret edildiğini belirten 75 yaşındaki Kemal Aslan, "Ben 75 senedir bilirim ki burada bir evliya yatıyor. Yalnız Çam Evliyası diye bilinir. Yavuz Sultan Selim'in Selemen Yaylası'na giderken bu tarihi yoldan geçtiği söylenir. Çevreden insanlar her hafta gelir dua eder" dedi.

