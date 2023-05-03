Topkapı Sarayı Hazine Koğuşu’nun asırlara meydan okuyan kapısı restore edildi

Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı Topkapı Sarayı'nda geçen ay açılışı yapılan bölümlerden biri olan Hazine Koğuşu'nun kapısının restorasyonu tamamlandı. Onarım işlemlerinin sona ermesinin ardından bu bölümde “Hüsn-i Hat” isimli bir sergi açıldı. Milli Saraylar Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, Hazine Koğuşu’nun ve asırlara meydan okuyan ahşap kapısının tarihini anlatarak restorasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kocaman ayrıca, bu bölümde açılan sergide Osmanlı dönemine ait levhalar, hat eserleri, tezhipli minyatürlü eserler ve yazı takımları gibi pek çok kıymetli parçanın bulunduğunu belirtti.



“SARAY HAZİNESİNİ MUHAFAZA EDEN KİŞİLERİN KULLANDIĞI MEKANDI”

Hazine Koğuşu’nun tarihi geçmişinden bahseden Milli Saraylar Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, “Hazine Koğuşu, sarayın önemli hazinesinin muhafazasını yapan kişilerin kullanmış olduğu mekandır. Kapısı ise yine o dönemi yansıtan bir özelliğe sahiptir. Osmanlı'da ahşap yapılar çok sık kullanılmıştır” dedi.

