Topkapı Sarayı Hazine Koğuşu’nun asırlara meydan okuyan kapısı restore edildi

Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı Topkapı Sarayı'nda geçen ay açılışı yapılan bölümlerden biri olan Hazine Koğuşu'nun kapısının restorasyonu tamamlandı. Onarım işlemlerinin sona ermesinin ardından bu bölümde “Hüsn-i Hat” isimli bir sergi açıldı. Milli Saraylar Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, Hazine Koğuşu’nun ve asırlara meydan okuyan ahşap kapısının tarihini anlatarak restorasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kocaman ayrıca, bu bölümde açılan sergide Osmanlı dönemine ait levhalar, hat eserleri, tezhipli minyatürlü eserler ve yazı takımları gibi pek çok kıymetli parçanın bulunduğunu belirtti.
“SARAY HAZİNESİNİ MUHAFAZA EDEN KİŞİLERİN KULLANDIĞI MEKANDI”
Hazine Koğuşu’nun tarihi geçmişinden bahseden Milli Saraylar Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, “Hazine Koğuşu, sarayın önemli hazinesinin muhafazasını yapan kişilerin kullanmış olduğu mekandır. Kapısı ise yine o dönemi yansıtan bir özelliğe sahiptir. Osmanlı'da ahşap yapılar çok sık kullanılmıştır” dedi.
“KAPIDA KULLANILAN AHŞAP TAMAMEN DÖNEME AİT”
“Atölyede aslına uygun bir şekilde, onun daha önceki yapısı bilinerek ve nasıl bir yöntemle yapılacağı belirlenerek öncelikli olarak raporlanır ve o raporlandıktan sonra da ustalarımız tarafından restorasyonları tamamlanır" diyen Kocaman, "Bu kapıda kullanılan ahşap tamamen döneme ait ahşaptır. Çok az bir yenilenme söz konusudur. Dönemini de yansıtmaktadır” şeklinde konuştu.
HAZİNE KOĞUŞU’NDA HÜSN-İ HAT SERGİSİ
Kocaman, kapının onarılmasının ardından Hazine Koğuşu’nda önemli bir serginin ziyaretçilerle buluştuğunu söyleyerek, “Bu tarihi yapının arkasında Osmanlı'da çok önemli bir sanat olan hat sanatının en önemli eserleri, levhalar, hat eserleri, tezhipli minyatürlü eserler burada yer almaktadır. Yaklaşık 300’e yakın levha ve o levhaların sağlayan yazı takımları, el yazmaları, Kur'an-ı Kerimler benzeri, eserler burada yer almaktadır. Bunların bazıları bizzat padişahlar tarafından yazılmış olan levhalardır. Dönemin önemli hattatları tarafından yazılıp müzehhipleri tarafından süslemeleri yapılan eserler de yer almaktadır. Salı günleri hariç diğer günler Topkapı Sarayı 3’üncü avluda, mukaddes emanetlerin hemen yanında, bu levhalar ziyarete açılmıştır” dedi.