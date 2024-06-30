Topkapı Sarayı'nda ilk kez gece turları başladı

Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, gece turuyla Topkapı Sarayı'nda tarihi bir gün yaşandığını söyledi.



Yaz döneminde cumartesi akşamları Topkapı Sarayı'nın gece ziyaretçilerine açık olacağını belirten Kocaman, "Gerek açık gerek kapalı alanları ziyaretçilerimizin gezmesini sağlamak amacıyla bir proje hazırladık. Topkapı Sarayı tarihinde ilk defa böyle bir proje gerçekleştiriyor. Müzemizin tamamını gezmelerini sağlamak amacıyla bugün itibarıyla gece gezilerini başlatmış oluyoruz" dedi.

Kocaman, Topkapı Sarayı'nın 400 yılı aşkın süre Osmanlı Devleti'ne ev sahipliği yaptığını ifade ederek, "Gerek harem gerekse selamlık bölümü olsun, herkes tarafından özellikle buradaki hayatın gecede nasıl olduğu merak ediliyordu. O merakı gidermek amacıyla projeyi hayata geçirdik" diye konuştu.