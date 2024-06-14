Topkapı Sarayı'nın "Mekke" ve "Medine" temalı iki tablosu restore ediliyor

Türkiye'nin zengin tablo koleksiyonuna sahip Milli Saraylar Başkanlığı, müzecilik faaliyetlerinin temelini oluşturan restorasyon çalışmalarıyla kültürel mirası geleceğe taşıyor. Restorasyon sürecinin ardından sanatseverlerle buluşacak eserlere ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulunan Milli Saraylar Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, her iki eserin resim sanatını yansıtmasının yanı sıra belge niteliği de taşıdığını söyledi.



Kocaman, eserlerin restorasyonunun 6 ay sürdüğünü belirterek, iki ay sonra çalışmaların tamamlanacağını dile getirdi. Tabloların Mekke ve Medine'yi anlattığını vurgulayan Kocaman, şunları kaydetti:



"Mekke tablosu 4,5 metre büyüklüğünde olup, tuval üzerine kağıt şeklinde hazırlanmıştır. Biz tabloların restorasyonlarını yaparken, atölyelerimiz ortaklaşa çalışmakta. Tablo, çerçeve ve kağıt atölyesi kendi alanlarıyla ilgili bölümleri tamamlamakta. Tabii ki bu tablolar, Mukaddes Emanetlerin envanterinde olmasından dolayı da ayrı bir önem taşımakta. Çünkü hem o dönemin Mekke ve Medine'sini anlatmakta hem de üzerinde tezhip, minyatür ve hat sanatlarını da görmekteyiz."

