Tortum Şelalesi yaz boyunca binlerce turisti ağırladı

Doğa turizmi anlamında Tortum Şelalesi’nin ciddi bir lokasyon olduğunu ifade eden Almaz, “Tortum Şelalesi, kendiliğinden oluşan sit gölleri içinde debisiyle, yüksekliğiyle genişliğiyle dünyada sayılı bir yer. Burada çok önemli çalışmalar yaptık. Restorasyon, ağaçlandırma, bakım çalışmaları, gece ışıklandırmaları ve şelale etrafında gezinti alanları oluşturuldu. Bir zamanlar belki en temel ihtiyaçların bile giderilemediği bir ortamdan şimdi artık binleri, on binleri ağırlayabilecek bir aşamaya geldik” diye konuştu.

Yapılan bu çalışmaların meyvesini aldıklarını anlatan Almaz, şöyle devam etti:



“Son iki yıldır bunu görmeye başladık. Geçen yıl ve özellikle bu yıl zirve yaptık. Hafta sonları tatillerde hakikaten tam bir turizm cenneti. Bu bölge Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz’i birbirine bağlayan bir koridorda. Bu anlamda Gürcistan, Ukrayna, Kuzey İran’dan gelen yol.



Tünellerle birbirine bağlandığı için ulaşım oldukça rahat. Eskiden çok zahmetli yolculuklar yapılırdı şimdi Türkiye’nin ulaşım politikası gereği çok yakınlaştı. İlçeden Tortum Şelalesi’ne inen Pirinkayalar Tüneli bu ulaşım kolaylığına katkı sağladı.



Şimdi bu yol aktif olarak kullanılıyor ve buraya çok çabuk erişilebiliyor. Burası özellikle hafta sonları mesire alanı gelip geçenlerin tamamının uğradığı bir yer. Bunda tanıtım politikaları, Erzurum’un bilinirliliği konusundaki çabalar, hükümet, yerel paydaşlar hepsinin çok büyük katkısı oldu.”