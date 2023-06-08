Tortum Şelalesi karların erimesiyle ziyaretçi akınına uğradı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Erzurum'daki Tortum Şelalesi, karların erimesi ve ilkbaharda etkili olan yağmur nedeniyle coşkun akan suyuyla ziyaretçilerini bekliyor.

Tortum Şelalesi karların erimesiyle ziyaretçi akınına uğradı

Uluslararası Sakin Kentler Birliğince Türkiye'nin 11'inci sakin kenti seçilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi'nin çehresi, Valilik koordinesinde Büyükşehir ile Uzundere Belediyesi, Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu iş birliğinde gerçekleştirilen projeyle değişti.

Şelale çevresinde yapılan yeni yürüyüş yolları, engelli rampaları, restoran, mesire alanı, bungalov evler gibi alanlar, her mevsim ayrı güzelliğinin yanında serinleten suyuyla yerli ve yabancı misafirlerin tercihleri arasında gösteriliyor. 

Tortum Şelalesi karların erimesiyle ziyaretçi akınına uğradı - 1

Dünyanın en yüksek 3'üncü, Türkiye'nin ise en yükseği Tortum Şelalesi, havaların ısınmaya başladığı bugünlerde doğal güzelliği ve coşkun akan suyuyla misafirlerini ağırlıyor.

Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak karların erimeye başlaması ve ilkbahardaki yağmur sularının etkili olmasıyla şelalede muazzam bir güzelliğin ortaya çıktığını söyledi.

Tortum Şelalesi karların erimesiyle ziyaretçi akınına uğradı - 2

BİRÇOK AKTİVİTE YAPILIYOR

Şelalede yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Aktoprak, "Buraya gelenler, bungalov evlerde konaklayabilecek, yeni yapılan yürüyüş yolları, engelli rampalarında rahatça dolaşıp restoranlarda gastronomimizin yöresel yemeklerimizi tadabilecekler. Mesire alanlarında piknik yapabilecek, spor sahalarında aktivitelerini yapabilecekler" dedi.

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