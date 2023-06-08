Tortum Şelalesi karların erimesiyle ziyaretçi akınına uğradı

Uluslararası Sakin Kentler Birliğince Türkiye'nin 11'inci sakin kenti seçilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi'nin çehresi, Valilik koordinesinde Büyükşehir ile Uzundere Belediyesi, Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu iş birliğinde gerçekleştirilen projeyle değişti.

Şelale çevresinde yapılan yeni yürüyüş yolları, engelli rampaları, restoran, mesire alanı, bungalov evler gibi alanlar, her mevsim ayrı güzelliğinin yanında serinleten suyuyla yerli ve yabancı misafirlerin tercihleri arasında gösteriliyor.

