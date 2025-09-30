Trablus’taki Gürcü Cami asırlardır ayakta

Ebu Salim, "Bu güzel Cami mimari bir şaheser. Açıkçası mimari süslemelerin bolluğu, ince detayları ve estetik ayrıntılarıyla kuzey Afrika'daki nadir yapılardan biri

GÜRCÜ CAMİ'NİN MİMARİ ÖZELLİKLERİ

"Gürcü Mustafa Bey bu camiyi 1820'den 1834'e kadar 15 yılda inşa etmiştir" diyen Ebu Salim, caminin 16 metreye 16 metre, kare şeklinde bir yapı olduğunu ve üst katının "u" şeklinde olduğunu söyledi.



Ebu Salim, caminin içinde 9 mermer sütun bulunduğunu, dış duvarları ayakta tutan sütunlarla toplam 25 sütundan oluşan bir yapı olduğunu, bu sütunların bir kısmının başka kentlerden getirilmiş olabileceğini düşündüklerini aktardı.



Gürcü Camisi, mimari açıdan Endülüs ve İtalyan geleneğinden izler de taşıyor.



"Cami 16 kubbelidir. Mihrabın tam karşısında bizim 'Südde' dediğimiz önemli misafirler için ayrılan bir bölüm vardır" diyen Ebu Salim, caminin ahşap minberinin korumaya alınmak üzere 2014'te söküldüğünü ve yeni açılacak Libya Ulusal Müzesinde sergilenmesinin planlandığını söyledi.